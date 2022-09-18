18 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Трамп, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Alex Brandon

Трамп заявил, что у Германии "не будет страны" без российских поставок

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что немцы могут "остаться без страны" из-за сокращения поставок российских энергоносителей.

Как пишет РИА Новости, по мнению Трампа, это станет возможным на фоне санкций и конфликта на Украине.

"Больше они не смеются... Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны", - заявил Трамп, выступая на митинге в штате Огайо.

Напомним, ранее Дональд Трамп призывал немедленно признать выборы президента США в 2020 году "необратимо скомпрометированными" и объявить его победителем или же провести новые выборы.

Теги: Трамп, Германия, Россия



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