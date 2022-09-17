18 Сентября 2022
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Происшествия В России Белгородская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

СК начал расследование обстрела села в Белгородской области

Следователи СК России расследуют обстоятельства обстрелов территории Белгородской области.

Сообщается, что украинские националисты в очередной раз обстреляли населенный пункт Красный Хутор. В результате ударов погиб один мирный житель, двое пострадали. Также повреждения получили жилые дома. Следователи СК России в рамках расследования уголовного дела установят все обстоятельства, а также лиц, причастных к совершению данного преступления.

Напомним, ранее об обстреле сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в 3 домовладениях. Также известно об одной пострадавшей", - написал политик в своем Telegram-канале.

Теги: Красный Хутор, Вячеслав Гладков, Белгородская область



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Ранее 14.09.2022 14:57 Мск ВСУ обстреливают село Красный Хутор, - губернатор Белгородской области


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