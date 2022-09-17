СК начал расследование обстрела села в Белгородской области

Следователи СК России расследуют обстоятельства обстрелов территории Белгородской области.

Сообщается, что украинские националисты в очередной раз обстреляли населенный пункт Красный Хутор. В результате ударов погиб один мирный житель, двое пострадали. Также повреждения получили жилые дома. Следователи СК России в рамках расследования уголовного дела установят все обстоятельства, а также лиц, причастных к совершению данного преступления.

Напомним, ранее об обстреле сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в 3 домовладениях. Также известно об одной пострадавшей", - написал политик в своем Telegram-канале.