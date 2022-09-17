Кадыров сообщил о провале наступления ВСУ в районе села Берестовое

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о провале наступления ВСУ в районе села Берестовое.

"Вражеские потуги были успешно пресечены нашими воинами. Уничтожено большое количество живой силы и техники нациков. Наступательный план противника на этом участке провалился благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа "Ахмат". Не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один. И ему повезло больше всех. Теперь этот некогда оболваненный наркоманом Зеленским человек находится в надёжных руках, его не бьют и отношение к нему гуманное", - написал Кадыров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате высокоточных ударов потери 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, 24-й механизированной бригады в районе Безыменное Херсонской области составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники. Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковки и Артёмовска, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево (ДНР) уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины.