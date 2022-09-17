В НАТО признали, что последние приближение альянса к России началось "несколько лет назад"

НАТО официально признала, что планирование нынешнего расширения присутствия сил альянса у границ России "началось несколько лет назад".

"Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 г. (когда была создана НАТО). Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь", - сказал глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Таллине по итогам встречи начальников генштабов НАТО, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о развертывании в приграничных с Россией странах боевых групп бригадного уровня, которые будут подготовлены для трансформации в более крупные соединения в случае необходимости.