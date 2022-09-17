17 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Елизавета II (2016) | Фото:PA

Сотни британцев обратились к врачам, ожидая возможность попрощаться с Елизаветой II

Сотрудники лондонской службы "Скорой помощи" за несколько дней получили 710 вызовов от людей, почувствовавших себя плохо в очереди на прощание с королевой Елизаветой II.
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Основной части людей помощь была оказана на месте, а 81 пациенту потребовалась госпитализация, уточняет "Интерфакс". Британцы с 14 сентября стоят в очереди в Вестминстер-холл, чтобы проводить в последний путь скончавшуюся королеву. Желающих так много, что продолжительность ожидания в очереди в настоящее время – 16 часов.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Трон под именем Карла III занял ее сын, 73-летний принц Чарльз.

Теги: Елизавета II, похороны, Лондон



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