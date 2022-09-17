ООН готова быть посредником в решении конфликта Киргизии и Таджикистана

Организация Объединенных Наций готова способствовать урегулированию ситуации на киргизско-таджикской границе в случае обращения сторон и призывает власти двух стран работать над установлением режима прекращения огня.

"Генеральный секретарь призывает лидеров Киргизии и Таджикистана вступить в диалог по установлению долгосрочного режима прекращения огня <...>. ООН готова помочь в поиске устойчивого решения пограничных разногласий, если от сторон поступит такой запрос", - цитирует ТАСС заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, распространенное в субботу его официальным представителем Стефаном Дюжарриком.

Ранее стало известно, что на киргизско-таджикской границе прекратился обстрел киргизских сел со стороны Таджикистана. Это произошло в результате переговоров между первым заместителем председателя – Директором Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками такого же комитета Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали.