17 Сентября 2022
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Общество Санкт-Петербург
петербург, базар, лп (2022) | Фото: vk.com/kvzpb_official?w=wall-189318064_9211

Петербург при Беглове превратился в "базар". В Смольном подтвердили, что количество незаконных рынков растет

В ККИ Петербурга подтвердили рост незаконно установленных торговых объектов. По данным ведомства, эффективной борьбе с нелегальными «базарами», портящими виды Северной столицы, мешает недостаток финансирования.

Петербурженка пожаловалась на многолетний «базар» с дынями и арбузами прямо на пешеходном тротуаре по адресу Большевиков, 21. Чтобы увеличить площадь выкладки товара, продавцы заставили ящиками тротуар, а наверху небрежно натянули тент от дождя. Самодельный «павильон» придал проспекту неряшливый вид.

соцсети, скрин, лп(2022)|Фото: vk.com/kvzpb_official?w=wall-189318064_9211

Комитет по контролю за имуществом Петербурга отреагировал на жалобу местной жительницы, подтвердив существование проблемы. Чиновники сообщили, что подадут заявку на освобождение территории в «Центр повышения эффективности использования государственного имущества». Кроме того, в ведомстве подтвердили, что число нелегальных точек торговли в Санкт-Петербурге растет.

петербург, база, лп(2022)|Фото: vk.com/kvzpb_official?w=wall-189318064_9211

«Действительно, в настоящее время наблюдается рост незаконно установленных торговых объектов, но Комитет совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества предпринимает все возможные усилия, направленные на освобождение незаконно занятых земельных участков. Но, к сожалению, возможности ограничиваются объемами бюджетного финансирования», - отметили в ведомстве.

петербург, базар, лп(2022)|Фото: vk.com/kvzpb_official?w=wall-189318064_9211

Коробки с персиками и арбузами не только портят виды города, но и нередко мешают прохожим. Кроме того, товар на нелегальных торговых точках не проходит проверку, и его употребление может быть опасным для здоровья.

Незаконные торговые точки – проблема не только проспекта Большевиков, но и многих других районов Санкт-Петербурга. Много очагов нелегальной торговли возникает возле метро.

петербург, соцсети, лп(2022)|Фото: vk.com/kvzpb_official/ скрин

Особое недовольство жителей вызывают вереницы продавцов у станции Сенная площадь по пути к Апраксиному рынку. На неширокой улице размещены лотки с фруктами, одеждой и косметикой неизвестного происхождения.

петербург, базар, лп(2022)|Фото: vk.com/kvzpb_official?/скрин

Петербуржцы неоднократно отмечали, что при губернаторе Александре Беглове число «базаров» возросло. Нелегальные точки торговли приносят высокие прибыли, а «неуязвимость» «предпринимателей» в городе объясняют покровительством чиновников. Как отмечают в СМИ, одним из выгодоприобретателей стихийных «рынков» может быть глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков.

Теги: смольный, северная столица, базары, александр беглов, нелегальный торговые точки



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