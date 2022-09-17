Петербург при Беглове превратился в "базар". В Смольном подтвердили, что количество незаконных рынков растет

В ККИ Петербурга подтвердили рост незаконно установленных торговых объектов. По данным ведомства, эффективной борьбе с нелегальными «базарами», портящими виды Северной столицы, мешает недостаток финансирования.

Петербурженка пожаловалась на многолетний «базар» с дынями и арбузами прямо на пешеходном тротуаре по адресу Большевиков, 21. Чтобы увеличить площадь выкладки товара, продавцы заставили ящиками тротуар, а наверху небрежно натянули тент от дождя. Самодельный «павильон» придал проспекту неряшливый вид.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга отреагировал на жалобу местной жительницы, подтвердив существование проблемы. Чиновники сообщили, что подадут заявку на освобождение территории в «Центр повышения эффективности использования государственного имущества». Кроме того, в ведомстве подтвердили, что число нелегальных точек торговли в Санкт-Петербурге растет.

«Действительно, в настоящее время наблюдается рост незаконно установленных торговых объектов, но Комитет совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества предпринимает все возможные усилия, направленные на освобождение незаконно занятых земельных участков. Но, к сожалению, возможности ограничиваются объемами бюджетного финансирования», - отметили в ведомстве.

Коробки с персиками и арбузами не только портят виды города, но и нередко мешают прохожим. Кроме того, товар на нелегальных торговых точках не проходит проверку, и его употребление может быть опасным для здоровья.

Незаконные торговые точки – проблема не только проспекта Большевиков, но и многих других районов Санкт-Петербурга. Много очагов нелегальной торговли возникает возле метро.

Особое недовольство жителей вызывают вереницы продавцов у станции Сенная площадь по пути к Апраксиному рынку. На неширокой улице размещены лотки с фруктами, одеждой и косметикой неизвестного происхождения.

Петербуржцы неоднократно отмечали, что при губернаторе Александре Беглове число «базаров» возросло. Нелегальные точки торговли приносят высокие прибыли, а «неуязвимость» «предпринимателей» в городе объясняют покровительством чиновников. Как отмечают в СМИ, одним из выгодоприобретателей стихийных «рынков» может быть глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков.



