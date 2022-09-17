Итальянский журналист, которого ВСУ отправили прямиком на мины, вылечился в России и улетел домой

Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на мине в Херсонской области, прошел лечение и уже находится на пути домой, в Италию.

Лечение в России, сопровождение и трансфер по российской территории иностранного журналиста организовал Российский Красный Крест (РКК). После всех необходимых процедур, осмотров и подготовки документов, специалисты проводили Сорби к самолету, который увез его в Италию. Сейчас жизни и здоровью журналиста ничего не угрожает, сообщает РКК.

Напомним, ранее Сорби смог рассказать о произошедшем. Люди, одетые как боевики ВСУ, предложили ему помочь добраться до передовой на Николаево-Криворожском направлении. Они сели с ним в машину и отправились туда. Вскоре украинцы остановили авто, покинули машину и лишь указали, куда ехать дальше. Оказалось, что далее дорога была заминирована, причем украинскими военными, и они об этом знали. Таким образом они рассчитывали убить журналиста и выдать его смерть за якобы акт агрессии ВС РФ.

Хоть на мине и погиб водитель машины, итальянец выжил. А российские военные, увидевшие подрыв и несмотря на огонь со стороны ВСУ, вытащили Маттиа из горящего авто. Один из проявивших героизм российских военных также сообщил, что при эвакуации раненого Маттиа из машины он заметил движение на позициях ВСУ. То есть украинские боевики вели наблюдение. А затем не просто бросили журналиста, а еще и пытались атаковать его спасителей.