Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, - Минобороны РФ

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносили массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

В результате высокоточных ударов потери 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, 24-й механизированной бригады в районе Безыменное Херсонской области составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники. Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковки и Артёмовска, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево (ДНР) уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины.

Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка "Волна" и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции. Всего выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя. Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнём. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме.