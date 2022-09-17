17 Сентября 2022
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Происшествия За рубежом
флаг, Азербайджан, Баку (2016) | Фото: Накануне.RU

На границе с Арменией погибли 79 жителей, - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опубликовало имена 79 военных, погибших в столкновениях на границе с Арменией c 12 сентября.

Ранее Минобороны этой страны заявило о том, что в результате начатой с ночи 12 сентября широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы ранены два мирных жителя.

Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан прокомментировал вспыхнувший между Азербайджаном и Арменией конфликт. Он отметил, что локализовать его удалось, прежде всего, под влиянием России. При этом глава государства отметил, что Россия сожалеет о жертвах конфликта.

"Действительно, мы сожалеем об этом. И, конечно, о жертвах, которые произошли", - сказал Путин.

Теги: Армения, Азербайджан, конфликт, граница



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