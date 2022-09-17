На киргизско-таджикской границе прекратился обстрел киргизских сел со стороны Таджикистана

На киргизско-таджикской границе прекратился обстрел киргизских сел со стороны Таджикистана. Это произошло в результате переговоров между первым заместителем председателя – Директором Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками такого же комитета Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали.

"По итогам переговоров в 14.20 таджикская сторона прекратила обстрел из минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дөбө Чон-Алайского района Ошской области", - сообщается в Telegram-канале погранслужбы.

О деталях обстрела из минометов различных сел погранслужба Киргизии сообщала сегодня утром.