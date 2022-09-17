17 Сентября 2022
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люди, концерт, лоза (2022) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Фестиваль "Высокий мыс-2022" открылся на только что построенной Бардовской площадке в Сургутском районе

В поселке Высокий Мыс (Сургутский район) открыли Бардовскую площадь. Сегодня на ней состоялся районный фестиваль бардовской песни "Высокий Мыс-2022". Стоимость возведенного объекта – 37,2 млн рублей, всю сумму выделила администрация Сургутского района. Она была построена как площадка для визитной карточки муниципалитета – Бардовского фестиваля, который проходит с 2001 года.

На площади установлены тактильные указатели, малые архитектурные формы, проведено озеленение территории. Подрядчик, в частности, уплотнил песок, установил опоры освещения, скамейки, урны, сцену, арт-объекты, поребрик, ограждения, появились тротуарные дороги.

концерт, зрители(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Площадь построили специально для проходящего в поселке Бардовского фестиваля. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой, говоря об этом мероприятии, отметил, что строительство площади началось два года назад, закончилось в прошлом году.

"Площадь стала местом притяжения, не только визитной карточкой поселка. Здесь можно не только с интересом, но и красиво провести время. Другие проекты событийного туризма в районе – Малая и Большая археотропы на Барсовой горе, а также музей. В музей под открытым небом превратится Русскинская. Там будет этностойбище, шикарный музей. То есть, будут три точки туризма: Высокий Мыс, Барсово, Русскинская", - сказал Андрей Трубецкой.

андрей трубецкой(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Глава Сургутского района надеется, что бардовский фестиваль будет популярным. На него уже заявилось 500 участников. В 2001 году таких участников было менее 200. Популярность мероприятия явно набирает обороты.

"Сегодня же еще состоялся слет первичных профсоюзных организаций поселений Сургутского района. Пополам приезжают организации из района и из "Сургутнефтегаза"", - сказал Трубецкой.

Начальник отдела культуры управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Ольга Шабалина отметила, что фестиваль в этом году проходит на новой площадке. А само мероприятие перенесли с конца июня на сентябрь.

"Впервые в этом году после перерыва проводим фестиваль оффлайн. Все вживую встретились. Приехали любимые барды, кто-то по 20 лет выступает. Движение это активное. Новая площадка, на которой мы проводим фестиваль, удобна – есть сцена, кострище, спортивная площадка, территория, где поставили палатки для турслета", - сказала Шабалина.

люди, концерт, лоза(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Параллельно с фестивалем в поселке прошел профсоюзный туристический слет. По словам председателя объединенной профсоюзной организации работников администраций Сургутского района Людмилы Ждановой, до пандемии встреча первичных организаций, которые находятся в объединенном профсоюзе, проходила ежегодно. Потом был двухлетний перерыв

"В этом году бардовский фестиваль перенесли на осень, и мы решили совместить его со слетом. Тем более, формат фестиваля позволяет", - сказала Жданова.

Собралось 11 первичных профсоюзных организаций, около 130 участников. В состав входят все администрации поселений, отраслевые органы, муниципальные учреждения. В рамках слета состоялись презентация визитных карточек и "Веселые старты", чтобы не мешать бардовскому фестивалю.

гитара, лоза, концерт(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"Люди очень соскучились по слету. Не так давно мы проводили пейнтбол, и его участники просили провести турслет. За два года, что мы его не проводили, изменился состав первичных организаций, поэтому многие тут впервые. Кто-то пришел посмотреть, чтобы заявиться в следующем году", - сказала Жданова.

В райадминистрации добавляют, что основной целью фестиваля является сохранение и развитие бардовской песни, поддержка талантливых исполнителей. Откроет фестиваль концерт Юрия Лозы. После состоится концерт гостя фестиваля Юрии Лозы и клубов авторской песни Югры победителей фестивалей прошлых лет. В концерте примут участие 22 победителя и участника фестиваля прошлых лет из 6 поселений Сургутского района. В их исполнении прозвучит 37 песен про фестиваль, про жизнь на Севере и, конечно же, про нефтяников.

концерт. люди, мероприятие(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Первый фестиваль состоялся в 2001 году, и проходил с 1 по 3 июня. На фестивале присутствовало чуть более 200 участников. Самые первые и постоянные его участники – Игорь Иванов и Елена Донченко. Организаторами фестиваля стала администрация Сургутского района и управление культуры, а идейными вдохновителями – Ольга Зырянова и Елена Бжецова. В 2002 года фестиваль имел статус регионального, в нем принимали участие жители соседних городов Нижневартовска, Нефтеюганска, Лангепаса, а также КСП Сургута. С 2003 года у фестиваля стало два организатора – администрация Сургутского района и Объединенная профсоюзная организация ПАО "Сургутнефтегаз". 19 лет (в 2001-19 гг.) фестиваль собирал любителей бардовской песни. Общее количество бардов и авторов исполнителей за этот период (19 лет) – более 1 тысячи человек, а гостей (зрителей) этого события более 18 тысяч, причем , они приезжали из разных регионов страны. Фестиваль является визитной карточкой Сургутского района.

Теги: Бардовский фестиваль, Сургутский район, Андрей Трубецкой, Ольга Шабалина, Людмила Жданова



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