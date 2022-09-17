17 Сентября 2022
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Общество За рубежом
самолёт а-320 airbus авиакомпания аэрофлот (2016) | Фото: Накануне.ru

Власти Шри-Ланки извинились за задержание самолета "Аэрофлота"

Шри-Ланка извинилась перед Россией за арест самолета "Аэрофлота".

"К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании "Аэрофлот" – он был арестован по решению суда <...> Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся", - сказал в интервью РИА Новости министр транспорта республики Бандула Гунавардана.

Напомним, 2 июня власти Шри-Ланки задержали самолет "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо из-за коммерческого спора с лизинговой компанией из Ирландии. Высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолету российской авиакомпании покидать Шри-Ланку до 16 июня. Самолет должен был выполнить рейс Коломбо – Москва. Застрявшие на Шри-Ланке пассажиры "Аэрофлота" были размещены в местных гостиницах. 6 июня стало известно о снятии запрета на вылет.

Теги: Шри-Ланка, Коломбо, Аэрофлот, самолет



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Ранее 03.06.2022 09:55 Мск В Шри-Ланке суд запретил самолёту "Аэрофлота" покидать страну


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