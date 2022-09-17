Шри-Ланка может присоединиться к "Миру"

Власти Шри-Ланки обсуждают возможность присоединиться к российской платежной системе "Мир", переговоры идут по линии центральных банков.

"Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке. <...> Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего Центробанка, и после этого это будет возможно", - рассказал РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.

В ближайшем будущем могут быть подвижки по этому поводу.

"Переговоры об этом идут с нашим центробанком. Мы получим его одобрение и сможем объявить об этом", - сказал министр.