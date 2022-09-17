17 Сентября 2022
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Экономика За рубежом
Карты Сбербанка МИР и VISA (2022) | Фото: Накануне.RU

Шри-Ланка может присоединиться к "Миру"

Власти Шри-Ланки обсуждают возможность присоединиться к российской платежной системе "Мир", переговоры идут по линии центральных банков.
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"Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке. <...> Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего Центробанка, и после этого это будет возможно", - рассказал РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.

В ближайшем будущем могут быть подвижки по этому поводу.

"Переговоры об этом идут с нашим центробанком. Мы получим его одобрение и сможем объявить об этом", - сказал министр.

Теги: Мир, карта, платёж



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