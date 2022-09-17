Володин предложил перевести школы из муниципального подчинения в региональное

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил перевести школы из муниципального подчинения в региональное.

"Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень", - написал Володин.

Он предложил своим подписчикам проголосовать за такую инициативу или против.