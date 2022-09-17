Погранслужба Киргизии: произошел обстрел из минометов со стороны Таджикистана

17 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На информационном фронте без перемен

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом
армия солдат 201-я военная база таджикистан (2013) | Фото: Накануне.ru

Погранслужба Киргизии: произошел обстрел из минометов со стороны Таджикистана

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии считает напряженной обстановку на границе с Таджикистаном.

"Нарушив ранее достигнутые договоренности, с 8.50 до 8.55 17 сентября таджикская сторона обстреляла из минометов Паскы Арык Баткенского района. В 8.55 обстрел прекращен", - заявила погранслужба в своём Telegram-канале.

Кроме того, по данным погранслужбы, минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района.

"Таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов. Подразделения пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, отражают атаку противника", - уточнили в погранслужбе.

Теги: Киргизия, Таджикистан, обстрел



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.09.2022 14:55 Мск Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об отводе дополнительных сил от границы
Ранее 16.09.2022 12:01 Мск Киргизские военные нанесли удар по двум таджикским погранзаставам
Ранее 16.09.2022 09:30 Мск Таджикистан продолжает стягивать тяжелую технику к границе, - ГКНБ Киргизии
Ранее 16.09.2022 08:12 Мск Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе
Ранее 16.09.2022 07:40 Мск На границе Киргизии и Таджикистана вновь есть жертвы
Ранее 16.09.2022 05:00 Мск Погранслужба Киргизии: произошел обстрел заставы со стороны Таджикистана
Ранее 14.09.2022 12:48 Мск Киргизия сообщила о третьей за сутки перестрелке на границе с Таджикистаном
Ранее 14.09.2022 11:20 Мск На границе Киргизии и Таджикистана – новая перестрелка
Ранее 14.09.2022 10:25 Мск В результате перестрелки пограничников Киргизии и Таджикистана погиб один человек
Ранее 14.09.2022 07:50 Мск Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети