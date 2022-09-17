Погранслужба Киргизии: произошел обстрел из минометов со стороны Таджикистана

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии считает напряженной обстановку на границе с Таджикистаном.

"Нарушив ранее достигнутые договоренности, с 8.50 до 8.55 17 сентября таджикская сторона обстреляла из минометов Паскы Арык Баткенского района. В 8.55 обстрел прекращен", - заявила погранслужба в своём Telegram-канале.

Кроме того, по данным погранслужбы, минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района.

"Таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов. Подразделения пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, отражают атаку противника", - уточнили в погранслужбе.