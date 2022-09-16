17 Сентября 2022
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Политика
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский предложил обменять украинских военнопленных на запуск аммиакопровода Тольятти - Одесса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять украинских военнопленных на запуск аммиакопровода Тольятти - Одесса.

В Кремле эту идею сочли неуместной.

"Разве люди и аммиак - это одно и то же?!" - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, готов ли Кремль рассмотреть такой вариант.

Как сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники, сотрудники ООН провели с представителями Москвы и Киева несколько встреч по вопросу возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. По сведениям издания, консультации активизировались в последние недели. Генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью Анатолийскому агентству сообщил, что ООН вместе с ЕС и США "делают все возможное, чтобы санкции не препятствовали поставкам продуктов питания и удобрений" из России на международный рынок. Он подтвердил, что всемирная организация ведет переговоры с целью возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса.

24 февраля компания по производству аммиака "Тольяттиазот" приостановила транзит своей продукции по этому трубопроводу из-за ситуации на Украине.

Теги: аммиакопровод Тольятти - Одесса, аммиак, Зеленский, военнопленные, обмен



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