17 Сентября 2022
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Максим Галкин (2017) | Фото:instagram.com/maxgalkinru

Мужа Аллы Пугачевой включили в реестр иноагентов

Минюст РФ обновил список физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, передает корреспондент Накануне.RU.

В перечень включен телеведущий и юморист, муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин.*

По данным министерства, Максим Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

Ранее стало известно, что на фоне начала специальной военной операции на Украине Пугачёва и её супруг Максим Галкин покинули Россию и уехали в Израиль. Однако 27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в РФ. Она приняла участие в прощании с Горбачевым.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Теги: Максим Галкин, Алла Пугачева, иноагент, Минюст РФ



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