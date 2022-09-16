Мужа Аллы Пугачевой включили в реестр иноагентов
Минюст РФ обновил список физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, передает корреспондент Накануне.RU.
В перечень включен телеведущий и юморист, муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин.*
По данным министерства, Максим Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.
Ранее стало известно, что на фоне начала специальной военной операции на Украине Пугачёва и её супруг Максим Галкин покинули Россию и уехали в Израиль. Однако 27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в РФ. Она приняла участие в прощании с Горбачевым.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.