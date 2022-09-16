17 Сентября 2022
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Экономика В России
(2005) | Фото: Накануне.ru

Минпромторг РФ предложил включить в перечень для параллельного импорта алкоголь

Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

Планируется импортировать вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов.

В список могут войти такие бренды, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi.

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Этот механизм называется "параллельным", так как импорт идет одновременно с поставкой от официальных дилеров.

Теги: Минпромторг РФ, алкоголь, параллельный импорт



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