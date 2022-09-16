Минпромторг РФ предложил включить в перечень для параллельного импорта алкоголь

Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

Планируется импортировать вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов.

В список могут войти такие бренды, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi.

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Этот механизм называется "параллельным", так как импорт идет одновременно с поставкой от официальных дилеров.