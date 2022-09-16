В Пермском крае возбудили дело из-за облитых кипятком в автобусе матери и ребенка

В Кудымкаре возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" из-за облитых кипятком в автобусе женщины и ее ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

"9 сентября 2022 года в больницу за медицинской помощью обратились 30-летняя женщина и ее 4-летний сын с диагнозом: "термические ожоги тела". Женщина и ребенок получили ожоги в результате разгерметизации отопительной системы, находясь в салоне рейсового автобуса марки "ПАЗ 4234". Перевозка пассажиров по маршруту "Кудымкар-Кува" осуществлялась коммерческой организацией, работники которой оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.