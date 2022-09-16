Помощь РФ в решении конфликта Азербайджана и Армении не повлияет на спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан прокомментировал вспыхнувший между Азербайджаном и Арменией конфликт.

Он отметил, что локализовать его удалось прежде всего под влиянием России. При этом глава государства отметил, что Россия сожалеет о жертвах конфликта.

"Действительно, мы сожалеем об этом. И, конечно, о жертвах, которые произошли", - приводит его слова ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных попытках других стран "повлиять на ситуацию в Карабахе", пока Москва занята спецоперацией на Украине, Путин напомнил, что текущее обострение ситуации не имеет отношения к этому спорному региону, поскольку произошло на границе между Азербайджаном и Арменией совсем в другом месте. Кроме того, как подчеркнул российский лидер, у России пока что хватает сил и ресурсов, чтобы оказывать влияние на коллег для поддержания мира.