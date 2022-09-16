Путин прокомментировал "контрнаступление" ВФУ на Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал так называемое "контрнаступление" украинских войск.

Соответствующий вопрос прозвучал от журналистов по итогам визита главы государства в Самарканд. Путин призвал посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация.

"Киевские власти объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится", - приводит слова российского лидера ТАСС.

Владимир Путин также заявил, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит, но выполняет основную задачу, которая остается неизменной. По словам президента, несмотря на украинские "попытки контрнаступления" наступательная операция на Донбассе продолжается и российская армия занимает новые и новые территории.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что киевский режим попыткой наступления отправил на гибель несколько тысяч солдат, однако ни о каком прорыве обороны речи не идет.

Украина попыталась создать видимость контрнаступления, чтобы "выклянчить новые вооружения" накануне встречи министров обороны НАТО в Рамштайне.

8 сентября сообщалось, что российские военные отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею. Город находится под постоянными обстрелами, как и другие близлежащие населенные пункты.

Вечером администрация Харьковской области сообщила, что резервные соединения вооруженных сил входят на территорию региона. По всей линии соприкосновения продолжаются бои.