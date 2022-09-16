Татарский: Заключенные хотят идти в бой с «ЧВК Вагнер» после видео речи Пригожина

После появления видео с речью Евгения Пригожина в колонии Марий Эл, заключенные из других учреждений, хотят записаться в «ЧВК Вагнера». Главной причиной называют доверие к самому Пригожину и его словам. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент, боец батальона «Восток» Владлен Татарский.

«В связи с большим количеством вопросов, что вызвало такое желание осужденных, уточняю, что идти просто в добровольцы и "штрафбаты" они не горят желанием. Зеки рвутся именно потому, что "Вагнер". Где есть Пригожин, который говорит понятные для них слова и которому они готовы верить», — сказано в его сообщении.

Ранее заключенные российских тюрем стали массово изъявлять желание отправиться в Донбасс для участия в спецоперации России на Украине. Как сообщают эксперты, особо активно записываться в ряды «вагнеровцев» осужденные стали после появления в Сети ролика из колонии в Марий Эл.

На видеозаписи мужчина, похожий на петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, призывает заключенных вступать в ряды «ЧВК Вагнера», а также рассказывает особенности работы в частной военной компании.

Публицист Андрей Рост объясняет избирательность осужденных, тем что они вполне осознают кому можно доверять, а кому нет.

«Посмотрите выступление Пригожина. Он честно объясняет все сложности и ситуацию. Поэтому заключенные и готовы идти за таким как Пригожин на фронт. За Минобороны идти не хотят. А в ЧВК готовы. Они понимают, что ему можно доверять, он не приукрашивает ситуацию, но он же их и не бросит», - объяснил публицист.

Как известно, сейчас «вагнеровцы» ведут наступление на Бахмутском направлении. Ранее русские бойцы освободили ключевые населенные пункты данного района — Попасную, Клиновое и Покровское.