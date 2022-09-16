В Челябинской области нашли подрядчиков для завершения строительства трех проблемных домов

В Челябинской области заключили договоры на завершение строительства трех проблемных домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Речь идет о домах застройщиков "СтройДом", "СтройИнвест" и "Речелстрой". Квартиры в них получат 336 дольщиков. Все объекты планируется построить в 2023 году.

Отметим, что в регионе принято решение о достройке 17 объектов. Квартиры получат 1 тыс. 817 человек. Еще по 17 объектам решено выплатить компенсации. К настоящему моменту из 864 дольщиков, которым полагается возмещение, 853 человека уже получили деньги.