Убийства, поджоги, избиения: жители уральского поселка рассказали в суде о предполагаемых преступлениях бывшего "единоросса"

Сегодня в Свердловском областном суде стартовал опрос пострадавших и свидетелей по делу отца и сына Геннадия и Романа Виноградовых, обвиняемых в убийстве и покушении на убийство. Участники событий и родственники покойных рассказали, что произошло в ночь на 3 мая 1994 года и для чего, по их мнению, бывший депутат Артемовской гордумы от "Единой России" брал с собой на разборки автомат.

В тот день автомобиль "Мазда" с водителем и тремя пассажирами обстреляли из двух других автомобилей, в одном из которых, предположительно, и находился Виноградов-старший. Тело одно из мужчин было найдено на берегу поселкового пруда на следующее утро, второй пропал без вести, третий отделался испугом. Водителю удалось спрятаться от преследователей, хотя без травм и не обошлось. Он и рассказал сегодня в зале суда свою версию событий.

Михаил Гольцев вместе с Игорем Коростелёвым, Валерием Ветлугиным по прозвищу Борман и ещё одним знакомым Сергеем Сорокиным по прозвищу Сорока отправились кататься на машине по поселку Красногвардейскому поздним вечером. В какой-то момент к ним навстречу выехали два автомобиля, откуда и началась стрельба. Тогда все четверо разбежались в разные стороны. Гольцев получил ранение в руку и ягодицу, но успел спрятаться в сарае. За ним бежал Ветлугин, который пропал, оставив после себя только белый кроссовок и лужу крови. Тело Коростелева обнаружили у пруда с пулевым ранением в груди и буквально остатками головы от выстрела.

В суде присутствовали родственники погибших. Алексей Коростелев рассказал, как о смерти брата его семье утром сообщила подруга семьи. Михаил Ветлугин, узнав о случившемся, пошел искать брата, но нашел только кроссовок, кровь и остатки мозга. Он же отметил, что за пару дней до происшествия, предположительно, компания Виноградова обстреляла, а после подожгла его дачный дом. Ветлугин заявил, что "охота" велась за его братом, который в это время жил у него на даче. Он предположил, что на Валерия могли точить зуб из-за "разборок" последнего с другом семьи Виноградовых.

Каждый из свидетелей заявлял, что Геннадий Виноградов был местным авторитетом: кто-то говорил, что бывший депутат защищал поселок от криминала, кто-то, напротив, обвинял его в самоуправстве и устранении "неугодных", в том числе и других кандидатов на звание местного авторитета, коими и называли четверку пострадавших. Все они только отсидели и претендовали на место "местного решалы", что якобы не понравилось Виноградову старшему, который, по словам свидетелей, привык решать вопросы силой.

Это подтвердил и Николай Кузьминых, который вместе с братом, Виноградовым и его предполагаемыми подельниками находились в машинах, из которых велась стрельба. Он также рассказал, куда пропал Валерий Ветлугин, а точнее - его тело.

К Кузьминых приехал некий Андрей Барнев, который тесно общался с Виноградовым, и сообщил, что тот вызывает братьев на разговор. Когда оба Кузьминых подъехали к дому "местного авторитета", тот вместе со своим приближенным Александром Абасовым уже стояли у дома с автоматом и ружьем. Рассевшись по машинам, они направились в сторону плотины, где Николай увидел иномарку. По его словам, Виноградов сказал остановиться, вышел из машины вместе с Абасовым и они начали стрелять. Кузьминых, по его словам, не ожидавший такого исхода, попытался уехать от места происшествия, однако один из братьев Барневых сказал ему вернуться. Тогда, при свете фар, Кузьминых якобы и увидел, как Виноградов стреляет в голову пропавшему Ветлугину. Сквозь темноту, куда не доставал свет фар, он увидел еще двоих, убегающих от Абасова, после чего услышал еще несколько выстрелов.

Затем Николаю приказали открыть багажник, куда перенесли тело Ветлугина, которое после выбросили в кусты у пруда Шайтанка. Кузьминых отметил, что через неделю встретился с Абасовым, который рассказал, как они вместе с Виноградовым приехали на мотоцикле за телом и отвезли его к ближайшему болоту. Он также якобы заявил свидетелю, что в ту ночь сам убил Коростелева. После произошедшего братья Кузьминых разорвали связи в бывшим депутатом.

Свидетели обвиняют Виноградова старшего и в других инцидентах - избиении, поджогах и прочем.

Например, брат почившего Журавлева Павел рассказал, как Виноградов в ходе словесной перепалки пообещал ему сжечь машину, что и случилось спустя несколько дней. При этом, когда Журавлев назвал сотрудникам МЧС предполагаемого виновника, те, по его словам, просто положили трубку. Горящую машину посреди ночи владельцу пришлось тушить самому - к 10 утра приехали только следователи.

По аналогичной причине жители поселка и не жаловались на действия Виноградова - это, по их словам, не имело смысла, ведь местный авторитет якобы имел тесные связи сотрудниками полиции, которые якобы часто рыбачили и охотились у него на "Шайтанке".

Отметим, что обвиняемые по тяжким статьям Виноградовы находятся под домашним арестом, условия которого они якобы не соблюдают и свободно передвигаются по поселку.

Сегодня были опрошены трое потерпевших и шесть свидетелей обвинения. В зале находились 8 отобранных присяжных (3 в запасе), а также сами обвиняемые Геннадий и Роман Виноградовы, взявшие себе по два адвоката.

Заседание продолжится в понедельник.