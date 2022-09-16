Коренные народы Югры заявили о себе на международной выставке в Москве

Крупная делегация Югры участвует в выставке "Сокровища севера. Мастера и художники России – 2022", которая проходит 14-18 сентября в павильонах ВДНХ в Москве. В столицу приехали народные мастера, детские коллективы, общественная организация "Спасение Югры". На различных мероприятиях выставки затронули различные темы жизни коренных народов, среди которых – принятие федерального закона об этнологической экспертизе. Подробнее – в нашем материале.

В составе югорской делегации – театр костюма КТЦ "Югра-Классик", который на конкурсной программе фестиваля этнической моды "Полярный стиль" представит дефиле двух коллекций "Тонье" и коллекцию по мотивам картин Геннадия Райшева. На выставке представлены художественные работы из бивня мамонта, клыка моржа, рога и кожи оленя, дерева, национальные сувениры народов Севера, ювелирные изделия, а также мясные и рыбные деликатесы, дикоросы из экологических чистых северных регионов. Состоится круглый стол "Электронные образовательные ресурсы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: достижения и перспективы развития" и научно-практическая конференция "Этнологическая экспертиза: стратегии и перспективы развития этнических сообществ, промышленности и науки". Экспозиция региона – стенд площадью более 100 "квадратов" с видеостеной, различные вкусности, красивые сувениры, фотозоны.

Участник делегации округа, вице-спикер думы Югры, глава Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин в разговоре с Накануне.RU высоко оценил организацию выставки.

"Выставку и фестиваль замечательные организовали в этом году. Как всегда, от нас приехали выставка, мастера, мы провели концерт, "Спасение Югры" участвует", - сказал Айпин.

Он полагает, что сейчас, в условиях внешнего давления на Россию, единение народов Севера очень важно. На выставке оно проходит через культуру.

"В первый день была секция, посвящённая 15-летию принятия Декларации о правах коренных народов. Я принимал участие в разработке этой Декларации. В 2007 г. она была принята, потом Россия к ней присоединилась. Это важная тема – права коренных народов", - говорит Айпин.

Другая важная тема, которую обсуждали на выставке, – этнологическая экспертиза, учёт коренных народов, их традиций, сакральных мест. Пока закон об этом на местном уровне приняла только республика Саха (Якутия), сейчас идёт разработка федерального закона.

"Закон нужно принимать на федеральном уровне, нужно как можно быстрее продвигать его. В нашем округе небольшие компании говорят о том, что им нужен такой документ, чтобы они могли опираться на него в своей работе. Большие компании относятся к такому закону настороженно, потому что он – лишний пункт при согласовании выделения земли", - говорит Айпин.

15 сентября на выставке прошёл круглый стол, посвященный образованию коренных народов, это Айпин назвал еще одной важной темой.

"В этом году стартовало 10-летие языков коренных народов мира. Разработаны федеральные мероприятия. У нас в округе они тоже проходят. Перспективы хорошие", - сказал Айпин, посетовав, что на выставке нет отдельного направления, посвященного духовному развитию коренных народов.

От округа, говорит Айпин, приехала "солидная делегация", в которую входят, в частности, народные мастера, детские коллективы, общественная организация "Спасение Югры", представители различных районов Югры, а также представители окружного департамента недропользования. В её составе – представители департамента образования Сургутского района и педагоги из детского сада "Город детства". Они провели презентацию проекта "Стойбищная школа – сад". О результатах этой работы директор департамента образования Сургутского района Ольга Кочурова рассказала на своей странице "ВКонтакте".

"Эксперты ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации дали высокую оценку и признали уникальность нашей практики. Самое главное, мы встретились с уникальными людьми, изучили опыт работы других территорий. В планах – участие в проекте "Дети Арктики". Мы сделали вывод, что сокровище Севера – люди, коренные жители с богатой культурой и традициями", - написала Кочурова.

Участвует в выставке и делегация Нефтеюганского района. Коллектив из Пойковского "АРИТЫ-ХО", что в переводе с хантыйского языка означает "поющий человек", выступил с показательным номером "Баллада о Югре", сообщает райадминистрация. Александр Калинушкин в конкурсе "Лучшее произведение национального народного искусства" представил на суд жюри сынвылтап – национальный музыкальный инструмент народов ханты, который он создал своими руками из ствола кедра. В номинации "резьба по дереву" Виктор Калинушкин презентовал Абалакскую икону Божией Матери. Завершится выставка 18 сентября.