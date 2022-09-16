Росавиация не получала массовых обращений пилотов о внеплановых проверках

В Росавиацию не поступали массовые обращения от пилотов о внеплановых проверках со стороны авиакомпаний.

"В соответствии с нормами Воздушного кодекса, авиакомпания самостоятельно отвечает за готовность пилотов к выполнению полетов. В этой связи вопрос их допуска к полетам находится в компетенции авиаперевозчиков", - заявила пресс-служба ведомства.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что в России пилоты жалуются на непрозрачную практику увольнений по итогам внутренних экзаменов.

Как заявил президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов, о подобном "понуждении к увольнению" сообщили несколько десятков пилотов из разных авиакомпаний.