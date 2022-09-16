16 Сентября 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Министр просвещения России Сергей Кравцов. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Министр просвещения России Сергей Кравцов прилетит в Тюмень

Министр просвещения России Сергей Кравцов прилетит в Тюмень на следующей неделе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Федеральный министр откроет в областной столице заключительный этап конкурса "Учитель года России - 2022". Напомним, он пройдет в Тюмени 21 сентября, в 13.00.

"21 сентября в 13:00 состоится торжественная церемония открытия с участием министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, которая даст старт заключительному этапу конкурса. В ней также запланировано участие губернатора Тюменской области Александра Моора", - говорится в сообщении.

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится уже в 33 раз. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч учителей, объединяя творческих педагогов и формируя представительное экспертное сообщество. В заключительном этапе примут участие 88 финалистов – 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия).

Теги: Сергей Кравцов, учитель года



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