16 Сентября 2022
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Накануне.RU

Цикл снижения ключевой ставки заканчивается, - Набиуллина

Банк России обеспокоен повышением инфляционных ожиданий россиян на фоне снижения цен, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что инфляционные ожидания пока не трансформируются в рост потребительского спроса, однако эта ситуация может измениться. также она предупредила, что Банк России вскоре может завершить цикл снижения ставки.

"Нас беспокоит, что инфляционные ожидания населения остаются на повышенных уровнях, и даже немного выросли, несмотря на несколько месяцев снижения общего уровня цен", - рассказала Набиуллина на пресс-конференции ЦБ, ее цитирует "Ъ".

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что следующим шагом ЦБ может стать или пауза в корректировке ключевой ставки, или ее повышение.

"Цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению", - предупредила она.

Напомним, сегодня ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%.

Теги: Ключевая ставка, Эльвира Набиуллин



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