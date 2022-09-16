На Урале замкнувший телевизор погубил девочку и ее бабушку

В уральском городе Верхняя Пышма в результате пожара погибли маленький ребенок и пенсионерка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области все случилось 15 сентября: после тушения пожара в квартире дома по улице Петрова были обнаружены тела девочки 2022 года рождения и ее бабушки 1953 года рождения с признаками отравления угарным газом. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в результате работы телевизора.

Установлено, что в квартире проживала семья из матери, отца, бабушки и троих детей, включая погибшую девочку. По предварительным данным, семья на учетах в органах системы профилактики не состояла.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожаро-технической экспертизы. Прокуратура и следственные органы начали проверку по факту случившегося.