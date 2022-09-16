16 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
В Шершневское водохранилище выпустили мальков сазана (2022) | Фото: РМК

В Шершневское водохранилище выпустили 40 тысяч мальков сазана

РМК помогает восстанавливать рыбные запасы водоёмов территорий присутствия. В рамках соглашения с ФГБУ "Главрыбвод" о взаимодействии в области сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания в акваторию Шершнёвского водохранилища (Челябинская область) выпущены 40 тысяч молоди сазана. Мальки выращены на Зеленоборском рыборазводном заводе ФГБУ "Главрыбвод", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Зарыбление позволяет максимально долго сохранить водный объект в целях как рекреационных нужд, так и для того, чтобы люди могли купаться, рыбачить. Наша задача вместе с РМК добиться того, чтобы возможно максимально долго все эти поверхности, водные объекты сохранить. И для этого у нас есть: первое – производственная база, второе – вся наша деятельность ведётся в сопровождении научных специалистов. Мы работаем вместе с Российской Академией Наук. Учёные Уро РАН дают соответствующие заключения и рекомендации. И такую работу мы продолжим в следующем году", - рассказал заместитель начальника учреждения – начальник Нижне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Виталий Баранов.

В Шершневское водохранилище выпустили мальков сазана(2022)|Фото: РМК

Мальков к месту выпуска доставили в специальном контейнере, который при транспортировке обеспечивал определённый температурный режим воды и подачу кислорода. Особенность данного зарыбления в том, что в водоём выпускаются уже зрелые особи. Это повышает уровень приживаемости рыбы и улучшает состояние водоёма в целом. В планах ФГБУ "Главрыбвод" и РМК в следующем году провести зарыбление Шершнёвского водохранилища белого амура.

"Для нас крайне важное значение имеет состояние этого водоёма и всё, что с ним происходит. Мы внимательно за этим следим, наблюдаем и стараемся, конечно, влиять на ситуацию. Наша первоочередная задача – это очистка водоёма. Именно поэтому сегодня мы выпускаем молодь сазана. Такими мероприятиями мы не избалованы, для нас это первые годы, когда такая практика стала применяться, и это очень здорово. Мы благодарны Русской медной компании и Главрыбводу за то, что принимают непосредственное участие в решении экологических задач. Это прямое действие однозначно имеет положительный эффект, который в ближайшее время и мы, и жители будем ощущать на себе", - отметил председатель комитета по экологии и природопользованию ЗСО Михаил Махов.

Соглашение о взаимодействии в области сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания РМК и ФГБУ "Главрыбвод" заключили в прошлом году. В рамках совместной работы разработан целый комплекс мероприятий с учётом особенностей конкретных территории присутствия РМК. В том числе проводится мониторинг состояния биоресурсов.

В Шершневское водохранилище выпустили мальков сазана(2022)|Фото: РМК

"Предприятия РМК Челябинской, Новгородской и Оренбургской областей вот уже пять лет регулярно осуществляют зарыбление водоемов территорий присутствия. В Шершнёвское водохранилище мы вместе с Главрыбводом выпускаем мальков второй год. В прошлом году мы подписали с учреждением соглашение, разработали программу, где особое значение уделено именно зарыблению, потому что это действительно важно. Важно для людей, важно для состояния водоёма", - подчеркнула вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Теги: Шершни, мальки, сазан, РМК,



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