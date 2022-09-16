16 Сентября 2022
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Политика Санкт-Петербург
строительные работы, ремонт дорог, знак (2017) | Фото: Накануне.RU

Невероятная глупость властей: петербуржцы возмутились ремонтом "нормального" Шуваловского проспекта

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры предупредил петербуржцев об ограничениях и перекрытии движения автотранспорта по Шуваловскому проспекту в связи с началом ремонтных работ с 16 сентября. Планируемый срок сдачи участка – 1 апреля 2023 года.

В комментариях петербуржцы возмутились решению комитета и указанными сроками, отметив, что ремонтные работы нужно было проводить летом, в сезон отпусков, а не во время осеннего «аншлага» на дорогах. Также горожане обратили внимание на вполне удовлетворительное состояние дорожного покрытия на данных участках.

В официальной группе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга во «ВКонтакте» сообщается о начале ремонтных работ дорожного покрытия на Шуваловском проспекте. С пятницы, 16 сентября, проезд транспорта по перекрестку Шуваловского и Богатырского проспектов ограничен, а по Шуваловскому проспекту от Камышовой улицы до Богатырского проспекта – полностью закрыт. Ремонт продлится до 2023 года – сроки сдачи обозначены годовщиной запуска транспортной реформы в Петербурге, то есть 1 апреля.

В комментариях к публикации петербуржцы отметили несвоевременность начала ремонтных работ на оживленном участке. Подобным мероприятия стоило бы проводить в летнее время, когда в связи началом сезона отпусков транспортная нагрузка на транспортные артерии снижается, чтобы не провоцировать появление пробок и заторов на дорогах в часы пик.

петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

«Администрация пробивает очередное дно. Это насколько нужно быть скудоумными, чтобы начать ремонт осенью, когда льёт как из ведра, так ещё и перекрыть движение, когда оно и так затруднённое!? Летом сделать ремонт не судьба, когда все в отпусках да на даче, а детям не нужно в школу?», — возмущен один из комментаторов.

Также горожане усомнились в необходимости замены дорожного полотна на данном участке, отметив его «нормальное» состояние, тогда на других участках наблюдаются ямы «как после бомбардировки», например, на Ситцевой улице.

петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

В комментариях петербуржцы уже сообщают о возникающих полуторачасовых пробках в связи с ремонтными работами.

петербург, лп(2022)|Фото: карты/скрин

Горожане выразили уверенность, что чиновники «стараются для губернатора Беглова» - из-за этого «район превращается в хаос» в утренние и вечерние часы пик. Горожане также отмечают, что подобная ситуация – это «невероятная глупость от властей».

Напомним, в четверг, 15 сентября, владельцы автомобилей и пассажиры автобусов «застряли» в 7-километровой пробке на Пулковском шоссе, возникшей из-за начала ремонтных работ и перекрытия сразу двух полос из 4-х.

Теги: шуваловский проспект, транспортная нагрузка, беглов, километровые пробки



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