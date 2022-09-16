Свердловчанин расстрелял своего обидчика и пытался спрятаться в Тюмени

В Тюмени задержан житель Свердловской области, который расстрелял из карабина своего обидчика. Возбуждено дело.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в одной из деревень Слободо-Туринского района. В ходе межличностного конфликта, вооружившись карабином "Сайга", уралец произвел несколько выстрелов в другого местного жителя. В результате последний получил сквозное пулевое ранение. Жизнь раненого удалось спасти благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сыщики уголовного розыска сумели в достаточно короткий срок установить всех участников конфликта.

"Как оказалось, сначала все было на мирной ноте: двое приятелей вместе употребляли спиртное, после чего решили в шутку бороться – показать друг другу свою удаль. Потом это уже переросло в драку. Когда приятели расходились, один из них имел неосторожность пригрозить, что вернется с друзьями разобраться с обидчиком, хотя, как оказалось, на самом деле никого приводить не собирался. Затем этот мужчина поехал со своей супругой в магазин, расположенный в соседнем селе, где они встретили двух знакомых, которых повезли к себе обратно в деревню. Когда они уже приехали в деревню, то их увидели родственники подозреваемого. Они подумали, что знакомый их родственника все-таки выполнил свою угрозу привезти на разборку друзей.

Не оценив ситуацию до конца, обвиняемый взломал сейф брата, откуда взял карабин "Сайга", вышел на улицу и целенаправленно четыре раза выстрелил в потерпевшего, при этом один из выстрелов достиг цели. Благодаря усилиям очевидцев, которые помогли доставить пострадавшего в больницу, он остался жив. Впоследствии подозреваемый скрывался у родственников, но его все-таки сумели найти и задержать в городе Тюмени наши свердловские оперативники совместно с тюменскими коллегами. Собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали в межрайонный отдел Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Задержанному уже предъявлено обвинение, он полностью признал вину. Суд, рассмотрев представленные СК материалы, заключил стрелка под стражу.