Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об отводе дополнительных сил от границы

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных от границы между двумя странами. Об этом заявили в пресс-службе киргизского лидера, передает РИА Новости.

Также была достигнута договоренность "об ускорении работы межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы".

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались несколько дней назад. В Бишкеке сообщили о 42 пострадавших, в Душанбе — об одном погибшем военнослужащем и трех раненых. Ранее госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что Киргизия не приняла предложение о мирных переговорах по ситуации.