Германия пригрозила Польше пересмотром границ

16 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На информационном фронте без перемен

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
польские лагеря смерти, Вторая мировая война, Польша, геноцид, холокост (2018) | Фото: RT на русском

Германия пригрозила Польше пересмотром границ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что требования Польши о репарациях может довести дело до пересмотра границ.

"Мне не хотелось бы, чтобы некоторые люди рылись в книгах по истории, чтобы изменить границы", - сказал Шольц, который выразил надежду, что границу между Польшей и Германией установлены раз и навсегда.

Зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик в ответ написал, что в течение многих десятилетий власти Германии последовательно пугают поляков пересмотр границ в случае подъема вопроса о репарациях, так что Шольц не придумал ничего нового.

Один из самых активных сторонников репараций экс-премьер Дональд Туск заявил, что Германия должна "серьезно и честно подойти к возмещению потерь народам, которые заплатили самую высокую цену за безумие нацизма". И полностью стать на сторону Киева против России.

Накануне польский Сейм принял резолюцию с требованием репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны.

С 1 октября порт польского города Дарлово, расположенный нежалеко от границы с Германией, будет закрыт для немецких судов. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик объявил, что так будет до полной выплаты репараций. Исключение будет лишь для немецких кораблей, которые доставляют в Польшу газ, нефть, медицинские продукты и уголь.
 

Теги: Германия, Польша, границы, репарации



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети