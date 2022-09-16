Германия пригрозила Польше пересмотром границ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что требования Польши о репарациях может довести дело до пересмотра границ.

"Мне не хотелось бы, чтобы некоторые люди рылись в книгах по истории, чтобы изменить границы", - сказал Шольц, который выразил надежду, что границу между Польшей и Германией установлены раз и навсегда.

Зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик в ответ написал, что в течение многих десятилетий власти Германии последовательно пугают поляков пересмотр границ в случае подъема вопроса о репарациях, так что Шольц не придумал ничего нового.

Один из самых активных сторонников репараций экс-премьер Дональд Туск заявил, что Германия должна "серьезно и честно подойти к возмещению потерь народам, которые заплатили самую высокую цену за безумие нацизма". И полностью стать на сторону Киева против России.

Накануне польский Сейм принял резолюцию с требованием репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны.

С 1 октября порт польского города Дарлово, расположенный нежалеко от границы с Германией, будет закрыт для немецких судов. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик объявил, что так будет до полной выплаты репараций. Исключение будет лишь для немецких кораблей, которые доставляют в Польшу газ, нефть, медицинские продукты и уголь.

