Прокуратура: на уральском МУП сотрудникам месяцами не платили зарплату

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате перед работниками муниципального предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о МУП "Прогресс" в Артемовском: проверка показала, что там образовались долги по зарплате за июнь 2022 года свыше 500 тысяч рублей перед 24 работниками, а также за июль этого же года на сумму 700 тысяч рублей перед 32 работниками. В ведомстве отметили, что ранее директор учреждения уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.

После возбуждения еще одного административного дела руководителя МУП заслушали в городской прокуратуре. Также на встрече присутствовал глава Артемовского городского округа.

В итоге муниципалитетом из средств местного бюджета предприятию была выделена субсидия на выплату задолженности перед людьми. Как добавили в надзорном ведомстве, на сегодняшний день все долги полностью погашены.