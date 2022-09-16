В Нижневартовске врача-анестезиолога будут судить за непроснувшегося пациента

В Нижневартовске медработника обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, 23 сентября 2020 года, после медицинской операции, проведенной несовершеннолетнему на коленном суставе под общим наркозом, врач анестезиолог-реаниматолог ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности по наблюдению за пробуждением пациента, не выявил ухудшение состояния его здоровья, что повлекло поражение головного мозга, приведшее к нарушению сердечного ритма и смерти несовершеннолетнего.

Обвиняемый вину не признал, следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.