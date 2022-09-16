В Челябинской области задержали студента колледжа, подкладывающего камни на рельсы

В Челябинской области задержали студента колледжа, который накладывал камни на железнодорожные пути, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел вечером 15 сентября. Машинист грузового поезда заметил, что на перегоне станций Муслюмово – Кунашак молодой человек накладывает камни на рельсы.

19-летнего студента задержали сотрудники транспортной полиции. Он рассказал, что возвращался после учебы домой и решил ради забавы наложить камни на рельсы и дождаться прибытия поезда. Когда поезд проехал, он решил убежать, но его задержали.

В отношении южноуральца возбуждено административное дело. Ему грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.