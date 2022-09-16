В Бердянске убит заместитель мэра города по ЖКХ

В Бердянске убиты замглавы города по ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая городской территориальный избирком по проведению референдума о вступлении в РФ. Об этом сообщили власти города, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня в результате теракта погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель.

Также сегодня ВСУ ударили по центру Херсона. Очевидцы сообщили о падении не меньше пяти ракет Himars рядом со зданием администрации. Минимум один человек погиб, еще один ранен.