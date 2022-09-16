16 Сентября 2022
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Политика
паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Киев утвердил уголовную ответственность за вступление в гражданство РФ

Киевский кабмин сегодня согласовал законопроект об уголовной ответственности за вступление в гражданство РФ и получение паспорта гражданина России на освобожденных территориях.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что международное право не содержит адекватных норм по противодействию вступлению в гражданство России на территории Украины. Поэтому режим решил просто усилить уголовное законодательство.

Так, госслужащим грозит от 10 до 15 лет тюрьмы за гражданство и от 5 до 8 лет за "пропаганду российского гражданства". От 8 до 12 лет предусмотрено за "создание условий, в которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение". Законопроект якобы направлен только против госслужащих, заверила Верещук. И должен противодействовать "вражеской паспортизации".

Очевидно, подлинная цель проекта - запугать жителей уголовным преследованием за гражданство РФ.

Ранее главный военный спикер киевского режима Алексей Арестович заявил, что все жители Украины, вступившие в гражданство РФ, подпадут под уголовное преследование и пощаду не будет никому. Хотя формально ответственность прописана только для госслужащих, подвести под "пропаганду российского гражданства" можно будет каждого.

Военкор Александр Коц отмечает, что эта тема специально раздувается Киевом, "чтобы надавить на педагогов Херсонщины и Запорожья".

Теги: Украина, гражданство РФ, уголовная ответственность



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