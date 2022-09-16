«Урал» будет фаворитом следующего матча в Кубке России

Несмотря на обидное поражение в крайнем поединке групповой стадии Кубка России, футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга оставляет за собою неплохие шансы на выход в плей-офф по «Пути РПЛ».

Подопечные Виктора Гончаренко обидно уступили в поединке второго тура групповой стадии Кубка России на поле московского ЦСКА (1:2), пропустив от бывшей команды белорусского наставника решающий гол уже в компенсированное время матча.

Тем не менее, «Урал» оставил за собою второе место в группе, имея в активе три очка и опережая идущее на третьей строчке «Торпедо» по дополнительным показателям. А в ближайшем туре – в матче против самих «торпедовцев» дома, который состоится 28-го сентября, команда из Екатеринбурга имеет хорошие шансы укрепить свое турнирное положение. Ведь именно хозяев считают фаворитами поединка. В частности, такого мнения придерживается Зенит букмекерская контора, в чьей линии всегда можно найти множество вариантов для пари на российский футбол. В БК Зенит довольно легко зарегистрироваться, получив массу различных преимуществ в виде бонусов для новичка и других акций.

А еще у букмекера уже можно найти «роспись» на матч «Урала» против «Торпедо» в третьем туре группового этапа Кубка России, согласно которой у коллектива из Екатеринбурга будет более 53% шансов на добычу трех очков в данном поединке. Тогда как гостям из Москвы эксперты оставляют лишь около 23% вероятности победы.

Такая позиция аналитиков понятна – «Урал» будет играть дома, кроме того, у команды хозяев заметно получше турнирная ситуация в чемпионате страны, где подопечные Виктора Гончаренко уже сумели добыть первую победу, в отличие от «Торпедо». Причем победа эта была именно над «автозаводцами», и случилась совсем недавно. Как сообщает издание BetON, «Урал» расправился с соперниками из Москвы в матче девятого тура, сыгранном 11-го сентября, со счетом 2:0. Оба гола в игре на свой счет записал румынский лидер атаки коллектива из Екатеринбурга Эрик Бикфалви, ставший таким образом лучшим бомбардиром «Урала» в сезоне.

Стоит отметить также, что исторически «Торпедо» является весьма удобным оппонентом для представителя Свердловской области. Из 15-ти крайних дуэлей между этими командами, состоявшихся в различных турнирах, москвичам удалось победить лишь в двух, а еще две встречи подарили ничейный результат. В остальных же 11-ти матчах побеждал «Урал», и это статистика, которая не может не обнадеживать любителей футбола из Екатеринбурга перед очередным кубковым матчем своей команды.

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