16 Сентября 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Ревакцинация (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Югре вакцинацию завершило 868,7 тысяч человек

В Югре вакцинацию завершило 868,7 тыс. человек, что составляет 53,5% населения региона. Такие данные приводит департамент здравоохранения региона, передает корреспондент Накануне.RU.

В семи ковидных госпиталях Югры развернули 288 коек. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 4,3%

Число заболевших при этом продолжает расти. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 1038 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 1018 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 обнаружена пневмония, у пяти бессимптомное

Контакт установлен в 1037 случаях

Теги: коронавирус, вакцинация



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