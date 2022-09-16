В Югре вакцинацию завершило 868,7 тысяч человек

В Югре вакцинацию завершило 868,7 тыс. человек, что составляет 53,5% населения региона. Такие данные приводит департамент здравоохранения региона, передает корреспондент Накануне.RU.

В семи ковидных госпиталях Югры развернули 288 коек. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 4,3%

Число заболевших при этом продолжает расти. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 1038 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 1018 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 обнаружена пневмония, у пяти бессимптомное



Контакт установлен в 1037 случаях

