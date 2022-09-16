Свердловский избирком официально зарегистрировал Куйвашева губернатором

В пятницу, 16 сентября, избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала избрание Евгения Куйвашева губернатором региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, 15 сентября состоялось официальное опубликование результатов выборов губернатора Свердловской области. Тогда же Куйвашев предоставил заявление о том, что он не исполняет полномочий, несовместимых со статусом главы региона. Сегодня его избрание было зарегистрировано.

Напомним, что Евгений Куйвашев был переизбран на третий срок при крайне низкой явке. После победы на выборах он заявил, что теперь должен свердловчанам. Инаугурация главы региона состоится 19 сентября.

Сегодня стало известно, что Куйвашев стал аутсайдером патриотического рейтинга губернаторов, который презентовали в Госдуме. А один из заместителей главы Среднего Урала Сергей Зырянов подал в отставку.