16 Сентября 2022
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Армия и ВПК Украина
военный, солдат, спецоперация, армия (2022) | Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

Армия России уничтожила восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ

Армия России уничтожила восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ вблизи Николаева, в ДНР и Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

В районе Соледара уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ". В результате различных ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и раненными, более 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Уничтожены более 3 тыс. боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра. Уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня "HIMARS" и "Ольха".

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ.

Теги: Минобороны РФ, Украина



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