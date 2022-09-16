Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске, — 112

Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске, сообщает "112".

"Интерфакс" ранее передавал, что Горенко получил ранения.

"База" со ссылкой на источника в экстренных службах Луганска пишет, что при взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР один человек погиб и один ранен.

Ранее сегодня ВСУ также ударили по центру Херсона. Очевидцы сообщили о падении не меньше пяти ракет Himars рядом со зданием администрации. Минимум один человек погиб, еще один ранен.