16 Сентября 2022
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Происшествия ДНР и ЛНР
Последствия взрыва в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске (2022) | Фото: telegram-канал BAZA / t.me/bazabazon

Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске, — 112

Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске, сообщает "112".

"Интерфакс" ранее передавал, что Горенко получил ранения.

"База" со ссылкой на источника в экстренных службах Луганска пишет, что при взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР один человек погиб и один ранен.

Ранее сегодня ВСУ также ударили по центру Херсона. Очевидцы сообщили о падении не меньше пяти ракет Himars рядом со зданием администрации. Минимум один человек погиб, еще один ранен.

Теги: генпрокурор лнр, взрыв, луганск



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