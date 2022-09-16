Путин: Россия готова отдать 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам

Россия готова бесплатно отдать 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам, заявил Владимир Путин в рамках выступления на саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент РФ пояснил, что такое количество удобрений скопилось в портах Евросоюза. Он добавил, что сообщил об этом генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Путин также отметил, что решение ЕС о снятии санкций с удобрений коснулось только самой Европы. "Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?" — приводит слова президента РИА Новости.

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.

В августе в российском МИД указали на несоблюдение Западом второй части зерновой сделки.

7 сентября российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки, поскольку ряд договоренностей в части обеспечения экспорта из России не соблюдаются.