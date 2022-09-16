Глава Перми озвучил сроки новоселья для обитателей зоопарка

16 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На информационном фронте без перемен

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Приволжский ФО Пермский край
Инспекция, здание зоопарка в Перми (2017) | Фото: gorodperm.ru

Глава Перми озвучил сроки новоселья для обитателей зоопарка

Глава Перми Алексей Дёмкин в интервью "КП-Пермь" сообщил, что после того, как строительство нового зоопарка взял под личный контроль губернатор Пермского края, стройка оживилась, и многие здания на объекте находятся в высокой степени готовности.

Однако перевезти туда животных в этом году не получится.

"Мы просто не успеем получить необходимые сертификаты, на это потребуется время. Но очень надеюсь, что в следующем году пермяки и гости города смогут посетить новый пермский зоопарк и убедиться, что он будет выглядеть совершенно по-новому", - заявил мэр.

Напомним, строительство зоопарка в микрорайоне Нагорный возобновили в начале этого года, после приостановки в 2019 г. из-за серьезных нарушений. Госстройнадзор не принял ряд объектов зоопарка, поэтому несколько строений демонтировали и возвели заново. Работы ведет новый подрядчик — ООО "Энергокомплекс".

В мае прошлого года власти Прикамья заключили с прошлым подрядчиком "РЖДстрой" мировое соглашение по делу о срыве строительства.

Теги: зоопарк, строительство, алексей демкин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети