Глава Перми озвучил сроки новоселья для обитателей зоопарка

Глава Перми Алексей Дёмкин в интервью "КП-Пермь" сообщил, что после того, как строительство нового зоопарка взял под личный контроль губернатор Пермского края, стройка оживилась, и многие здания на объекте находятся в высокой степени готовности.

Однако перевезти туда животных в этом году не получится.

"Мы просто не успеем получить необходимые сертификаты, на это потребуется время. Но очень надеюсь, что в следующем году пермяки и гости города смогут посетить новый пермский зоопарк и убедиться, что он будет выглядеть совершенно по-новому", - заявил мэр.

Напомним, строительство зоопарка в микрорайоне Нагорный возобновили в начале этого года, после приостановки в 2019 г. из-за серьезных нарушений. Госстройнадзор не принял ряд объектов зоопарка, поэтому несколько строений демонтировали и возвели заново. Работы ведет новый подрядчик — ООО "Энергокомплекс".

В мае прошлого года власти Прикамья заключили с прошлым подрядчиком "РЖДстрой" мировое соглашение по делу о срыве строительства.