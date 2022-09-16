16 Сентября 2022
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Общество Новосибирская область
Книжная ярмарка (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Фестиваль "Книжная Сибирь-2022", приуроченный к 85-летию Новосибирской области, открылся в регионе

В Новосибирской области начались мероприятия в рамках проведения Международного фестиваля «Книжная Сибирь», который при поддержке министерства культуры Новосибирской области 16-18 сентября проходит в регионе. Фестиваль, открывшийся 16 сентября на площадке ГПНТБ СО РАН, организован в рамках реализации национального проекта «Культура» и приурочен к 85-летнему юбилею области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

книжная ярмарка, книжная сибирь(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов принял участие в открытии фестиваля.

«Наш Международный фестиваль включает целый комплекс мероприятий и проводится в рамках нацпроекта, – отметил замминистра. – Здесь и профессиональный книжный форум издателей, авторов, библиотекарей, и выставка-продажа, в которой примут участие 80 издательств из всех уголков страны, и детский книжный форум. Также в рамках «Книжной Сибири» пройдет конкурс на лучшее издание года. Мероприятия направлены на поддержку чтения и современной литературы в нашем регионе».

книжная ярмарка, книжная сибирь, нацпроект(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Главными событиями «Книжной Сибири-2022» станут книжная выставка-ярмарка, на которой более 80 ведущих издательств России и зарубежья представят свою печатную и электронную продукцию. Гости смогут приобрести понравившиеся издания, а представители государственных и муниципальных библиотек — провести личные переговоры с издателями и заключить договоры на подписку.

книги, чтение(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также пройдет V региональный книжный форум «Читающий регион: диалог с книгой» – профессиональное мероприятие, объединяющее деятелей литературы, издателей, иллюстраторов и библиотекарей, VI межрегиональный конкурс «Книга года: Сибирь – Евразия», направленный на поддержку издателей и содействие их дальнейшему продвижению, популяризацию книги и чтения среди населения, в научных, образовательных и культурных кругах, VI региональный Фестиваль детской книги «Читающее детство», цель которого – поддержка и развитие детского чтения, интереса к получению знаний о родном крае, нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения, его творческое развитие и привлечение молодёжи к самообразованию.
В культурной программе фестиваля принимают участие деятели литературы, культуры и просвещения. В этом году на фестиваль приглашены известные российские писатели, журналисты, продюсеры.

Теги: книжная сибирь, фестиваль, нацпроект, чтение, книги



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