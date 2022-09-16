16 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
ремонт кинотеатра Импульс (2022) | Фото: администрация Челябинска

Кинотеатр "Импульс" в Челябинске отремонтируют за 21,5 млн рублей

В Металлургическом районе Челябинска до 18 октября отремонтируют здание кинотеатра "Импульс", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Зданию вернут исторический внешний вид. Сейчас идет капитальный ремонт фасада, кровли, крыльца и запасного (пожарного) выхода. Власти города ожидают, что после реконструкции кинотеатр станет новой точкой притяжения для жителей района. На ремонтные работы было выделено с выше 21,5 млн рублей.

После этого планируется провести модернизацию интерьеров здания.

ремонт кинотеатра Импульс(2022)|Фото: администрация Челябинска

Теги: кинотеатр, реконструкция, ремонт,



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