Кинотеатр "Импульс" в Челябинске отремонтируют за 21,5 млн рублей

В Металлургическом районе Челябинска до 18 октября отремонтируют здание кинотеатра "Импульс", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Зданию вернут исторический внешний вид. Сейчас идет капитальный ремонт фасада, кровли, крыльца и запасного (пожарного) выхода. Власти города ожидают, что после реконструкции кинотеатр станет новой точкой притяжения для жителей района. На ремонтные работы было выделено с выше 21,5 млн рублей.

После этого планируется провести модернизацию интерьеров здания.