Мэр Перми опроверг информацию о грядущем повышении стоимости поездок в общественном транспорте

Глава Перми Алексей Демкин в интервью "КП-Пермь" опроверг слухи о повышении стоимости проезда на автобусы и трамваи до 39 рублей.

"39 рублей - это экономически обоснованный тариф, который подсчитали в этом году. В прошлом году он был равен 35 рублям, то есть вырос на 11 процентов, что ниже официального уровня инфляции. И все равно за разовую поездку цена была установлена в 33 рубля, а при приобретении проездного она еще ниже. Но в любом случае новый тариф утверждает гордума, а обсуждение в ней этого вопроса не запланировано. Так что говорить о повышении стоимости проезда в этом году преждевременно", - заявил он.

Как сообщало Накануне.RU, в конце августа появилась информация о готовящемся повышении стоимости проезда. Сообщалось, что оно отражено в документе об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Перми на 2023-2025 годы, который был представлен властями города в комитет по бюджету пермской гордумы.

В мэрии Перми эту информацию опровергли и заявили, что сейчас "не идет никакой речи о повышении стоимости проезда в общественном транспорте" и что приоритетом работы является повышение собираемости платежей.

18 сентября пермские общественники собираются выйти на митинг против повышения стоимости проезда и транспортной реформы. Согласовать заявку им удалось лишь с седьмой попытки, и то власти города отказали в проведении митинга в центре и отправили протестующих на окраины города.